معلومات سعر Matr1x (MAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00739689 24 ساعة مرتفع $ 0.00804054 عالية طوال الوقت $ 0.474276 أدنى سعر $ 0.00723278 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -7.28% تغير السعر (7 أيام) -14.95%

سعر Matr1x (MAX) في الوقت الحقيقي هو $0.00743697. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAX بين أدنى سعر $ 0.00739689 وأعلى سعر $ 0.00804054، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAX على الإطلاق هو $ 0.474276، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00723278.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAX +0.07% على مدار الساعة الماضية، -7.28% على مدار 24 ساعة، و -14.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Matr1x (MAX)

القيمة السوقية $ 1.13M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.95M إمداد دورة التداول 151.35M إجمالي العرض 800,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Matr1x هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAX يبلغ 151.35M، مع إجمالي عرض 800000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.95M.