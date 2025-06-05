سعر Mato The Mouse (MATO)
سعر Mato The Mouse (MATO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.80K. يتم تحديث سعر MATO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mato The Mouse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Mato The Mouse خلال اليوم هو -25.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Mato The Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mato The Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mato The Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mato The Mouse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mato The Mouse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-25.84%
-5.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE! Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain. No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power. Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.
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