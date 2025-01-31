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سعر Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) المباشر لليوم هو USD 0.996822 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAI-MATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matic DAI Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.97K - تغيير سعر Matic DAI Stablecoin خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matic DAI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.006939558320424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matic DAI Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0062962267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matic DAI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0014232624 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matic DAI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0056157945428375 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.006939558320424 -0.69% 30 يوم $ +0.0062962267 +0.63% 60 يوم $ -0.0014232624 -0.14% 90 يوم $ -0.0056157945428375 -0.56%

تحليل سعر Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matic DAI Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.96717$ 0.96717 $ 0.96717 24 ساعة مرتفع $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -2.52% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) +3.27%

معلومات سوق Matic DAI Stablecoin (DAI-MATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: