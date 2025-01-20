سعر Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)
سعر Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.083. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matic Aave Interest Bearing USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 549.28
- تغيير سعر Matic Aave Interest Bearing USDC خلال اليوم هو +1.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ +0.01475822 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ -0.0761976057 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ -0.0963685890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ +0.0012080093562508 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01475822
|+1.38%
|30 يوم
|$ -0.0761976057
|-7.03%
|60 يوم
|$ -0.0963685890
|-8.89%
|90 يوم
|$ +0.0012080093562508
|+0.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Matic Aave Interest Bearing USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.79%
+1.38%
-0.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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