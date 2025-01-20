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سعر Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.083 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matic Aave Interest Bearing USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 549.28 - تغيير سعر Matic Aave Interest Bearing USDC خلال اليوم هو +1.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ +0.01475822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ -0.0761976057 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ -0.0963685890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing USDC مقابل USD هو $ +0.0012080093562508 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01475822 +1.38% 30 يوم $ -0.0761976057 -7.03% 60 يوم $ -0.0963685890 -8.89% 90 يوم $ +0.0012080093562508 +0.11%

تحليل سعر Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matic Aave Interest Bearing USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 24 ساعة مرتفع $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 عالية طوال الوقت $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 تغير السعر (1 ساعة) +1.79% تغير السعر (1يوم) +1.38% تغير السعر (7 أيام) -0.64%

معلومات سوق Matic Aave Interest Bearing USDC (MAUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: