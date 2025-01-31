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سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) المباشر لليوم هو USD 259.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matic Aave Interest Bearing AAVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.84 - تغيير سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE خلال اليوم هو +2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +6.44 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ -11.2334257000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +81.5701593000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +147.74809064322791 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +6.44 +2.55% 30 يوم $ -11.2334257000 -4.33% 60 يوم $ +81.5701593000 +31.49% 90 يوم $ +147.74809064322791 +132.80%

تحليل سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 252.56$ 252.56 $ 252.56 24 ساعة مرتفع $ 259.82$ 259.82 $ 259.82 عالية طوال الوقت $ 666.93$ 666.93 $ 666.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +2.55% تغير السعر (7 أيام) +7.94%

معلومات سوق Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: