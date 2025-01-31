سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE)
سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) المباشر لليوم هو USD 259.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matic Aave Interest Bearing AAVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.84
- تغيير سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE خلال اليوم هو +2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +6.44 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ -11.2334257000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +81.5701593000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE مقابل USD هو $ +147.74809064322791 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +6.44
|+2.55%
|30 يوم
|$ -11.2334257000
|-4.33%
|60 يوم
|$ +81.5701593000
|+31.49%
|90 يوم
|$ +147.74809064322791
|+132.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Matic Aave Interest Bearing AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+2.55%
+7.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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