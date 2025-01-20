سعر Match Token (MATCH)
سعر Match Token (MATCH) المباشر لليوم هو USD 0.00100486. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MATCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Match Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K
- تغيير سعر Match Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Match Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Match Token مقابل USD هو $ -0.0007404092 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Match Token مقابل USD هو $ -0.0009061640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Match Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007404092
|-73.68%
|60 يوم
|$ -0.0009061640
|-90.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Match Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Match finance is a yield aggregator for Lybra Finance, it enables matching dLP and eUSD to share the esLBR emission, and sets mesLBR/esLBR pool for instant reward. Also there are automatic adjustment systems to lower the liquidation risks.
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|1 MATCH إلى AUD
A$0.0016178246
|1 MATCH إلى GBP
￡0.0008239852
|1 MATCH إلى EUR
€0.0009747142
|1 MATCH إلى USD
$0.00100486
|1 MATCH إلى MYR
RM0.00452187
|1 MATCH إلى TRY
₺0.0357328216
|1 MATCH إلى JPY
¥0.1570294722
|1 MATCH إلى RUB
₽0.103199122
|1 MATCH إلى INR
₹0.0870007788
|1 MATCH إلى IDR
Rp16.4731121184
|1 MATCH إلى PHP
₱0.0587943586
|1 MATCH إلى EGP
￡E.0.0505846524
|1 MATCH إلى BRL
R$0.0060995002
|1 MATCH إلى CAD
C$0.0014469984
|1 MATCH إلى BDT
৳0.1220804414
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₦1.5652000818
|1 MATCH إلى UAH
₴0.042304606
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Bs0.0552673
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Rs0.2799740932
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₸0.53307823
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฿0.0346475728
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Fr0.0009144226
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