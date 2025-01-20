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سعر Matar AI (MATAR) المباشر لليوم هو USD 0.870699 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MATAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matar AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 189.46K - تغيير سعر Matar AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matar AI (MATAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matar AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matar AI مقابل USD هو $ +0.6570400879 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matar AI مقابل USD هو $ +0.1730234768 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matar AI مقابل USD هو $ -0.8981372832424478 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.6570400879 +75.46% 60 يوم $ +0.1730234768 +19.87% 90 يوم $ -0.8981372832424478 -50.77%

تحليل سعر Matar AI (MATAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matar AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.97$ 5.97 $ 5.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Matar AI (MATAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: