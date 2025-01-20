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سعر Masters Of The Memes (MOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Masters Of The Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K - تغيير سعر Masters Of The Memes خلال اليوم هو -11.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Masters Of The Memes (MOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.35% 30 يوم $ 0 -59.01% 60 يوم $ 0 -81.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Masters Of The Memes (MOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Masters Of The Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00127088$ 0.00127088 $ 0.00127088 تغير السعر (1 ساعة) +1.14% تغير السعر (1يوم) -11.35% تغير السعر (7 أيام) +17.81%

معلومات سوق Masters Of The Memes (MOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: