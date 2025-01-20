سعر Masters Of The Memes (MOM)
سعر Masters Of The Memes (MOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Masters Of The Memes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K
- تغيير سعر Masters Of The Memes خلال اليوم هو -11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOM.
خلال اليوم، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Masters Of The Memes مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.35%
|30 يوم
|$ 0
|-59.01%
|60 يوم
|$ 0
|-81.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Masters Of The Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.14%
-11.35%
+17.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hyped meme token encompassing many aspects of the culture.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOM إلى AUD
A$--
|1 MOM إلى GBP
￡--
|1 MOM إلى EUR
€--
|1 MOM إلى USD
$--
|1 MOM إلى MYR
RM--
|1 MOM إلى TRY
₺--
|1 MOM إلى JPY
¥--
|1 MOM إلى RUB
₽--
|1 MOM إلى INR
₹--
|1 MOM إلى IDR
Rp--
|1 MOM إلى PHP
₱--
|1 MOM إلى EGP
￡E.--
|1 MOM إلى BRL
R$--
|1 MOM إلى CAD
C$--
|1 MOM إلى BDT
৳--
|1 MOM إلى NGN
₦--
|1 MOM إلى UAH
₴--
|1 MOM إلى VES
Bs--
|1 MOM إلى PKR
Rs--
|1 MOM إلى KZT
₸--
|1 MOM إلى THB
฿--
|1 MOM إلى TWD
NT$--
|1 MOM إلى CHF
Fr--
|1 MOM إلى HKD
HK$--
|1 MOM إلى MAD
.د.م--