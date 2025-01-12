سعر MasterNoder2 (MN2)
سعر MasterNoder2 (MN2) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.46K. يتم تحديث سعر MN2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MasterNoder2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.94
- تغيير سعر MasterNoder2 خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.43M
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خلال اليوم، كان سعر MasterNoder2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MasterNoder2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MasterNoder2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MasterNoder2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-67.56%
|60 يوم
|$ 0
|-65.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MasterNoder2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.05%
-25.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability. This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world. MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance.
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