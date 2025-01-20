سعر Masternode BTC (MNBTC)
سعر Masternode BTC (MNBTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MNBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Masternode BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84
- تغيير سعر Masternode BTC خلال اليوم هو -15.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ -0.000145355666908276 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000145355666908276
|-15.79%
|30 يوم
|$ 0
|+5.65%
|60 يوم
|$ 0
|-31.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Masternode BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-15.79%
+39.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MNBTC - The sustainable energieefficient blockchain based on Masternode and POS with a max supply of 21 million coins and halving each 210k blocks and a blocktime of 5 minutes!
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