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سعر Masternode BTC (MNBTC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MNBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Masternode BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84 - تغيير سعر Masternode BTC خلال اليوم هو -15.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Masternode BTC (MNBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ -0.000145355666908276 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Masternode BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000145355666908276 -15.79% 30 يوم $ 0 +5.65% 60 يوم $ 0 -31.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Masternode BTC (MNBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Masternode BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04807056$ 0.04807056 $ 0.04807056 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -15.79% تغير السعر (7 أيام) +39.52%

معلومات سوق Masternode BTC (MNBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: