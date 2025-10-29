سعر Massive Meme Outbreak المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RPG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RPG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Massive Meme Outbreak المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RPG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RPG بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Massive Meme Outbreak (RPG)

السعر المباشر لـ 1 RPG إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Massive Meme Outbreak (RPG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:20:06 (UTC+8)

معلومات سعر Massive Meme Outbreak (RPG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

$ 0.0017707
$ 0.0017707$ 0.0017707

-16.10%

-16.10%

سعر Massive Meme Outbreak (RPG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RPG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRPG على الإطلاق هو $ 0.0017707، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RPG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -16.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Massive Meme Outbreak (RPG)

القيمة السوقية الحالية لـ Massive Meme Outbreak هي $ 8.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RPG يبلغ 999.24M، مع إجمالي عرض 999237020.084159. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.53K.

سجل سعر Massive Meme Outbreak (RPG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Massive Meme Outbreak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Massive Meme Outbreak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Massive Meme Outbreak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Massive Meme Outbreak مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-8.79%
60 يوم$ 0-7.10%
90 يوم$ 0--

ما هو Massive Meme Outbreak ( RPG )

MMORPG is a decentralized gaming ecosystem built on blockchain technology, designed to bring an innovative gaming experience to the blockchain world. The project integrates GameFi and NFTs to offer users a seamless play-to-earn environment. MMORPG focuses on creating a fair and transparent gaming landscape, where players can own, trade, and earn from their in-game assets.

Key features include:

Decentralized Economy: The platform incorporates a native token, $RPG, which powers the in-game economy. Players can use $RPG for transactions, staking, and participating in governance. NFT Integration: Unique in-game assets are represented as NFTs, allowing players to truly own their items and trade them on secondary marketplaces. Community-Centric Governance: MMORPG uses a DAO model, enabling the community to make decisions about game updates, features, and future developments. Cross-Chain Compatibility: The project aims to bridge blockchain gaming with various ecosystems, offering a more inclusive gaming environment.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Massive Meme Outbreak (RPG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Massive Meme Outbreak (USD)

كم ستكون قيمة Massive Meme Outbreak (RPG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Massive Meme Outbreak (RPG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Massive Meme Outbreak.

تحقق الآن من توقعات سعر Massive Meme Outbreak!

توكنوميكس Massive Meme Outbreak (RPG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Massive Meme Outbreak (RPG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RPG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Massive Meme Outbreak (RPG)

كم يساوي Massive Meme Outbreak (RPG) اليوم؟
سعر RPG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RPG إلى USD الحالي؟
سعر RPG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Massive Meme Outbreak ؟
القيمة السوقية لعملة RPG هي $ 8.53K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RPG؟
العرض المتداول لتوكن RPG هو 999.24M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RPG؟
حقق RPG سعرًا قياسيًا قدره 0.0017707 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RPG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RPG.
ما هو حجم تداول RPG؟
حجم تداول RPG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RPG هذا العام؟
قد يرتفع RPG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RPG لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Massive Meme Outbreak (RPG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

