معلومات سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 108,298 $ 108,298 $ 108,298 24 ساعة منخفض $ 112,156 $ 112,156 $ 112,156 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 108,298$ 108,298 $ 108,298 24 ساعة مرتفع $ 112,156$ 112,156 $ 112,156 عالية طوال الوقت $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 أدنى سعر $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -8.86% تغير السعر (7 أيام) -8.86%

سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E) في الوقت الحقيقي هو $111,577. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WBTC.E بين أدنى سعر $ 108,298 وأعلى سعر $ 112,156، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWBTC.E على الإطلاق هو $ 212,430، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 95,551.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WBTC.E +2.01% على مدار الساعة الماضية، +0.35% على مدار 24 ساعة، و -8.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Massa Bridged BTC (WBTC.E)

القيمة السوقية $ 22.32K$ 22.32K $ 22.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.32K$ 22.32K $ 22.32K إمداد دورة التداول 0.20 0.20 0.20 إجمالي العرض 0.2 0.2 0.2

القيمة السوقية الحالية لـ Massa Bridged BTC هي $ 22.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WBTC.E يبلغ 0.20، مع إجمالي عرض 0.2. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.32K.