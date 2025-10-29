سعر Massa Bridged BTC المباشر اليوم هو 111,577 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WBTC.E إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WBTC.E بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Massa Bridged BTC المباشر اليوم هو 111,577 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WBTC.E إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WBTC.E بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E)

السعر المباشر لـ 1 WBTC.E إلى USD:

$111,577
$111,577
+0.30%1D
مخطط أسعار Massa Bridged BTC (WBTC.E) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:28:13 (UTC+8)

معلومات سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+2.01%

+0.35%

-8.86%

-8.86%

سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E) في الوقت الحقيقي هو $111,577. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WBTC.E بين أدنى سعر $ 108,298 وأعلى سعر $ 112,156، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWBTC.E على الإطلاق هو $ 212,430، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 95,551.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WBTC.E +2.01% على مدار الساعة الماضية، +0.35% على مدار 24 ساعة، و -8.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Massa Bridged BTC (WBTC.E)

--
----

القيمة السوقية الحالية لـ Massa Bridged BTC هي $ 22.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WBTC.E يبلغ 0.20، مع إجمالي عرض 0.2. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.32K.

سجل سعر Massa Bridged BTC (WBTC.E) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Massa Bridged BTC مقابل USD هو $ +386.26 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Massa Bridged BTC مقابل USD هو $ +5,026.7893194000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Massa Bridged BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Massa Bridged BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +386.26+0.35%
30 يوم$ +5,026.7893194000+4.51%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Massa Bridged BTC ( WBTC.E )

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Massa Bridged BTC (USD)

كم ستكون قيمة Massa Bridged BTC (WBTC.E) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Massa Bridged BTC (WBTC.E) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Massa Bridged BTC.

تحقق الآن من توقعات سعر Massa Bridged BTC!

عملة WBTC.E إلى العملات المحلية

توكنوميكس Massa Bridged BTC (WBTC.E)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Massa Bridged BTC (WBTC.E) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WBTC.E والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Massa Bridged BTC (WBTC.E)

كم يساوي Massa Bridged BTC (WBTC.E) اليوم؟
سعر WBTC.E المباشر في USD هو USD 111,577، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WBTC.E إلى USD الحالي؟
سعر WBTC.E إلى USD الحالي هو $ 111,577. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Massa Bridged BTC ؟
القيمة السوقية لعملة WBTC.E هي $ 22.32K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WBTC.E؟
العرض المتداول لتوكن WBTC.E هو 0.20 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WBTC.E؟
حقق WBTC.E سعرًا قياسيًا قدره 212,430 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WBTC.E؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 95,551 WBTC.E.
ما هو حجم تداول WBTC.E؟
حجم تداول WBTC.E المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WBTC.E هذا العام؟
قد يرتفع WBTC.E هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WBTC.E لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:28:13 (UTC+8)

تحديثات Massa Bridged BTC (WBTC.E) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

