سعر Masks (MASKS)
سعر Masks (MASKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MASKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Masks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.91
- تغيير سعر Masks خلال اليوم هو -4.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Masks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Masks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Masks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Masks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.59%
|30 يوم
|$ 0
|-28.56%
|60 يوم
|$ 0
|-24.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Masks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-4.59%
-8.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Masks is a decentralized social token project built on the OP mainnet, originally launched within the Farcaster ecosystem. The project focuses on tokenizing social media engagement through its native ERC-20 token, MASKS. By enabling users to tip others for valued interactions on social platforms, Masks transforms traditional online engagement into a tangible, rewarding experience. This approach fosters a vibrant, participatory community where contributions are actively recognized and incentivized.
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