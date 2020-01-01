توكنوميكس Masha and the Bear (MASHA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Masha and the Bear (MASHA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Masha and the Bear (MASHA) MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. الموقع الرسمي: https://mashatoken.com/ اشتر MASHA الآن!

توكنوميكس Masha and the Bear (MASHA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Masha and the Bear (MASHA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04722191 $ 0.04722191 $ 0.04722191 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00231217 $ 0.00231217 $ 0.00231217 السعر الحالي: $ 0.0032806 $ 0.0032806 $ 0.0032806 معرفة المزيد عن سعر Masha and the Bear (MASHA)

توكنوميكس Masha and the Bear (MASHA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Masha and the Bear (MASHA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MASHA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MASHA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MASHA، استكشف السعر المباشر لتوكن MASHA!

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