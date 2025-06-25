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سعر Masha and the Bear (MASHA) المباشر لليوم هو USD 0.01821389 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.06M . يتم تحديث سعر MASHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Masha and the Bear الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Masha and the Bear خلال اليوم هو +28.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Masha and the Bear (MASHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ +0.00401641 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00401641 +28.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Masha and the Bear (MASHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Masha and the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01419748$ 0.01419748 $ 0.01419748 24 ساعة مرتفع $ 0.01828587$ 0.01828587 $ 0.01828587 عالية طوال الوقت $ 0.0210322$ 0.0210322 $ 0.0210322 تغير السعر (1 ساعة) +0.79% تغير السعر (1يوم) +28.29% تغير السعر (7 أيام) +17.33%

معلومات سوق Masha and the Bear (MASHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: