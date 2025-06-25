سعر Masha and the Bear (MASHA)
سعر Masha and the Bear (MASHA) المباشر لليوم هو USD 0.01821389. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.06M. يتم تحديث سعر MASHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Masha and the Bear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Masha and the Bear خلال اليوم هو +28.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ +0.00401641 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Masha and the Bear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00401641
|+28.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Masha and the Bear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+28.29%
+17.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
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