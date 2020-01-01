توكنوميكس Mascot of the Unholy Year (BUIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mascot of the Unholy Year (BUIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mascot of the Unholy Year (BUIO) Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . الموقع الرسمي: https://www.buio.family/ اشتر BUIO الآن!

توكنوميكس Mascot of the Unholy Year (BUIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mascot of the Unholy Year (BUIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K إجمالي العرض: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M العرض المتداول: $ 998.49M $ 998.49M $ 998.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO)

توكنوميكس Mascot of the Unholy Year (BUIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mascot of the Unholy Year (BUIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUIO، استكشف السعر المباشر لتوكن BUIO!

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