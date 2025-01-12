سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO)
سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.27K. يتم تحديث سعر BUIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mascot of the Unholy Year الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.50
- تغيير سعر Mascot of the Unholy Year خلال اليوم هو -1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M
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خلال اليوم، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.33%
|30 يوم
|$ 0
|-28.73%
|60 يوم
|$ 0
|-80.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mascot of the Unholy Year: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-1.33%
-16.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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