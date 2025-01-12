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سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.27K . يتم تحديث سعر BUIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mascot of the Unholy Year الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.50 - تغيير سعر Mascot of the Unholy Year خلال اليوم هو -1.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M

أداء سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mascot of the Unholy Year مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.33% 30 يوم $ 0 -28.73% 60 يوم $ 0 -80.43% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mascot of the Unholy Year (BUIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mascot of the Unholy Year: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00147866$ 0.00147866 $ 0.00147866 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -1.33% تغير السعر (7 أيام) -16.06%

معلومات سوق Mascot of the Unholy Year (BUIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: