سعر mascot of the trenches المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RUG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RUG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RUG

معلومات سعر RUG

الموقع الرسمي لـ RUG

اقتصاد توكن RUG

توقعات سعر RUG

شعار mascot of the trenches

سعر mascot of the trenches (RUG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RUG إلى USD:

$0.00012717
$0.00012717$0.00012717
+20.80%1D
مخطط أسعار mascot of the trenches (RUG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:28:04 (UTC+8)

معلومات سعر mascot of the trenches (RUG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.55%

+21.21%

-32.75%

-32.75%

سعر mascot of the trenches (RUG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RUG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRUG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RUG +2.55% على مدار الساعة الماضية، +21.21% على مدار 24 ساعة، و -32.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق mascot of the trenches (RUG)

$ 127.49K
$ 127.49K$ 127.49K

--
----

$ 127.49K
$ 127.49K$ 127.49K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,519.535265
999,111,519.535265 999,111,519.535265

القيمة السوقية الحالية لـ mascot of the trenches هي $ 127.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RUG يبلغ 999.11M، مع إجمالي عرض 999111519.535265. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 127.49K.

سجل سعر mascot of the trenches (RUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر mascot of the trenches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mascot of the trenches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mascot of the trenches مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mascot of the trenches مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+21.21%
30 يوم$ 0+448.52%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو mascot of the trenches ( RUG )

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر mascot of the trenches (RUG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر mascot of the trenches (USD)

كم ستكون قيمة mascot of the trenches (RUG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك mascot of the trenches (RUG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة mascot of the trenches.

تحقق الآن من توقعات سعر mascot of the trenches!

عملة RUG إلى العملات المحلية

توكنوميكس mascot of the trenches (RUG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس mascot of the trenches (RUG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RUG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول mascot of the trenches (RUG)

كم يساوي mascot of the trenches (RUG) اليوم؟
سعر RUG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RUG إلى USD الحالي؟
سعر RUG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ mascot of the trenches ؟
القيمة السوقية لعملة RUG هي $ 127.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RUG؟
العرض المتداول لتوكن RUG هو 999.11M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RUG؟
حقق RUG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RUG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RUG.
ما هو حجم تداول RUG؟
حجم تداول RUG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RUG هذا العام؟
قد يرتفع RUG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RUG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:28:04 (UTC+8)

تحديثات mascot of the trenches (RUG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

