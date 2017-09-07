توكنوميكس Masari (MSR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Masari (MSR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Masari (MSR) Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org الموقع الرسمي: https://getmasari.org اشتر MSR الآن!

توكنوميكس Masari (MSR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Masari (MSR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 506.64K $ 506.64K $ 506.64K إجمالي العرض: $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M العرض المتداول: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 521.07K $ 521.07K $ 521.07K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00172957 $ 0.00172957 $ 0.00172957 السعر الحالي: $ 0.0281661 $ 0.0281661 $ 0.0281661 معرفة المزيد عن سعر Masari (MSR)

توكنوميكس Masari (MSR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Masari (MSR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MSR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MSR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MSR، استكشف السعر المباشر لتوكن MSR!

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