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سعر Masari (MSR) المباشر لليوم هو USD 0.02856896 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.07K . يتم تحديث سعر MSR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Masari الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Masari خلال اليوم هو +32.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.89M

أداء سعر Masari (MSR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.00702365 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.0076478877 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.0470539313 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.023513055660526496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00702365 +32.60% 30 يوم $ +0.0076478877 +26.77% 60 يوم $ +0.0470539313 +164.70% 90 يوم $ +0.023513055660526496 +465.06%

تحليل سعر Masari (MSR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Masari: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02094188$ 0.02094188 $ 0.02094188 24 ساعة مرتفع $ 0.02862901$ 0.02862901 $ 0.02862901 عالية طوال الوقت $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +32.60% تغير السعر (7 أيام) +12.14%

معلومات سوق Masari (MSR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: