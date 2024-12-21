سعر Masari (MSR)
سعر Masari (MSR) المباشر لليوم هو USD 0.02856896. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.07K. يتم تحديث سعر MSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Masari الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر Masari خلال اليوم هو +32.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.89M
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خلال اليوم، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.00702365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.0076478877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.0470539313 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Masari مقابل USD هو $ +0.023513055660526496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00702365
|+32.60%
|30 يوم
|$ +0.0076478877
|+26.77%
|60 يوم
|$ +0.0470539313
|+164.70%
|90 يوم
|$ +0.023513055660526496
|+465.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Masari: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+32.60%
+12.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org
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