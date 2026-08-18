سعر MaryJaneCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع MaryJaneCoin (MARYJ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARYJ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARYJ.

يحتل MaryJaneCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,323، مع عرض متداول قدره 1000.00M MARYJ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARYJ بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARYJ بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MaryJaneCoin (MARYJ)

القيمة السوقية $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.32K$ 79.32K $ 79.32K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,515.609124 999,999,515.609124 999,999,515.609124

القيمة السوقية الحالية لـ MaryJaneCoin هي $ 79.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARYJ يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999515.609124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.32K.