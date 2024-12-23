احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOB.

سعر Marvin On Base (MOB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.92K . يتم تحديث سعر MOB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marvin On Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.31 - تغيير سعر Marvin On Base خلال اليوم هو -2.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.50T

أداء سعر Marvin On Base (MOB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marvin On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marvin On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marvin On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marvin On Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.76% 30 يوم $ 0 -59.39% 60 يوم $ 0 +29.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Marvin On Base (MOB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marvin On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.40% تغير السعر (1يوم) -2.76% تغير السعر (7 أيام) -20.73%

معلومات سوق Marvin On Base (MOB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: