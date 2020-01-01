توكنوميكس Marvin Inu (MARVIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Marvin Inu (MARVIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Marvin Inu (MARVIN) Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Big Growth Potential MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Dynamic Mechanism MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Global Community MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Exciting Events MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Elon's Favorite Pup MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Stray Dog Rescue Fund MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. الموقع الرسمي: https://marvincoin.com/ اشتر MARVIN الآن!

توكنوميكس Marvin Inu (MARVIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Marvin Inu (MARVIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 321.60K $ 321.60K $ 321.60K إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 321.60K $ 321.60K $ 321.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Marvin Inu (MARVIN)

توكنوميكس Marvin Inu (MARVIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Marvin Inu (MARVIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MARVIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MARVIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MARVIN، استكشف السعر المباشر لتوكن MARVIN!

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