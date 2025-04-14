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سعر Marvin Inu (MARVIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 374.80K . يتم تحديث سعر MARVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marvin Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Marvin Inu خلال اليوم هو -4.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر Marvin Inu (MARVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marvin Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.59% 30 يوم $ 0 -6.33% 60 يوم $ 0 -69.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Marvin Inu (MARVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marvin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -4.59% تغير السعر (7 أيام) +16.10%

معلومات سوق Marvin Inu (MARVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: