سعر Marvell xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Marvell xStock (MRVLX) اليوم هو $ 230.18، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MRVLX الحالي إلى USD هو $ 230.18 لكل MRVLX.

يحتل Marvell xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,740,199، مع عرض متداول قدره 24.91K MRVLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MRVLX بين $ 222.78 (أدنى) و$ 239.85 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 346.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 70.79.

على المدى القصير، تحرك MRVLX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+9.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.42K.

معلومات سوق Marvell xStock (MRVLX)

القيمة السوقية $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M الحجم (24 ساعة) $ 38.42K$ 38.42K $ 38.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 227.09M$ 227.09M $ 227.09M إمداد دورة التداول 24.91K 24.91K 24.91K إجمالي العرض 986,614.9760013529 986,614.9760013529 986,614.9760013529

القيمة السوقية الحالية لـ Marvell xStock هي $ 5.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.42K. العرض المتداول لـ MRVLX يبلغ 24.91K، مع إجمالي عرض 986614.9760013529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.09M.