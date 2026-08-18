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سعر Marvell xStock المباشر اليوم هو 230.18 USD. القيمة السوقية لـ MRVLX هي 5,740,199 USD. تابع تحديثات أسعار MRVLX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Marvell xStock المباشر اليوم هو 230.18 USD. القيمة السوقية لـ MRVLX هي 5,740,199 USD. تابع تحديثات أسعار MRVLX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MRVLX

معلومات سعر MRVLX

ما هو MRVLX

الوثيقة البيضاء لـ MRVLX

الموقع الرسمي لـ MRVLX

اقتصاد توكن MRVLX

توقعات سعر MRVLX

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سعر Marvell xStock (MRVLX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MRVLX إلى USD:

$230.17
$230.17$230.17
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Marvell xStock (MRVLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:59:19 (UTC+8)

سعر Marvell xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Marvell xStock (MRVLX) اليوم هو $ 230.18، مع تغير بنسبة 2.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MRVLX الحالي إلى USD هو $ 230.18 لكل MRVLX.

يحتل Marvell xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,740,199، مع عرض متداول قدره 24.91K MRVLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MRVLX بين $ 222.78 (أدنى) و$ 239.85 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 346.24، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 70.79.

على المدى القصير، تحرك MRVLX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+9.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.42K.

معلومات سوق Marvell xStock (MRVLX)

$ 5.74M
$ 5.74M$ 5.74M

$ 38.42K
$ 38.42K$ 38.42K

$ 227.09M
$ 227.09M$ 227.09M

24.91K
24.91K 24.91K

986,614.9760013529
986,614.9760013529 986,614.9760013529

القيمة السوقية الحالية لـ Marvell xStock هي $ 5.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.42K. العرض المتداول لـ MRVLX يبلغ 24.91K، مع إجمالي عرض 986614.9760013529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 227.09M.

سجل سعر Marvell xStock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 222.78
$ 222.78$ 222.78
24 ساعة منخفض
$ 239.85
$ 239.85$ 239.85
24 ساعة مرتفع

$ 222.78
$ 222.78$ 222.78

$ 239.85
$ 239.85$ 239.85

$ 346.24
$ 346.24$ 346.24

$ 70.79
$ 70.79$ 70.79

+0.00%

+2.66%

+9.27%

+9.27%

سجل سعر Marvell xStock (MRVLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marvell xStock مقابل USD هو $ +5.96 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marvell xStock مقابل USD هو $ +48.0233280840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marvell xStock مقابل USD هو $ -63.1656273120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marvell xStock مقابل USD هو $ +0.00293360534794 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +5.96+2.66%
30 يوم$ +48.0233280840+20.86%
60 يوم$ -63.1656273120-27.44%
90 يوم$ +0.00293360534794+0.00%

توقعات أسعار Marvell xStock

Marvell xStock (MRVLX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MRVLX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMarvell xStock (MRVLX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Marvell xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Marvell xStock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MRVLX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Marvell xStock.

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نبذة عن Marvell xStock

ما هو السعر المباشر لـ Marvell xStock؟

يبلغ التقييم الحالي $230.18، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة 2.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على MRVLX؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Marvell xStock وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $5740199، تحتل Marvell xStock المرتبة #1501، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت MRVLX حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب MRVLX اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $222.78 و$239.85، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Marvell xStock؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (24913.4816227876 رمز)، واتجاهات التبني داخل Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Marvell xStock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:59:19 (UTC+8)

تحديثات Marvell xStock (MRVLX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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