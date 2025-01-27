سعر marumaruNFT (MARU)
سعر marumaruNFT (MARU) المباشر لليوم هو USD 0.0047461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق marumaruNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.64K
- تغيير سعر marumaruNFT خلال اليوم هو +1.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر marumaruNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر marumaruNFT مقابل USD هو $ -0.0025895941 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر marumaruNFT مقابل USD هو $ -0.0024031141 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر marumaruNFT مقابل USD هو $ -0.010187109856924921 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.65%
|30 يوم
|$ -0.0025895941
|-54.56%
|60 يوم
|$ -0.0024031141
|-50.63%
|90 يوم
|$ -0.010187109856924921
|-68.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر marumaruNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+1.65%
-54.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MARU is an NFT marketplace specializing in hosts and hostesses. We will provide the world's first original NFT content with the theme of "a story of men and women living in night entertainment district", and bring a game changer in the concept of the NFT model. In the second quarter of 2024, we will launch an entertainment district-themed Metaverse with the goal of creating a total of 1 million people NFT model with a market size of 18 billion yen.
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₺0.169530692
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₽0.466446708
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₹0.410252884
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Rp76.549989283
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C$0.006786923
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