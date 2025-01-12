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سعر Maru Taro (TARO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.14K . يتم تحديث سعر TARO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maru Taro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.88 - تغيير سعر Maru Taro خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Maru Taro (TARO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maru Taro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maru Taro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maru Taro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maru Taro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ 0 -29.22% 60 يوم $ 0 -12.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maru Taro (TARO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maru Taro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -25.11%

معلومات سوق Maru Taro (TARO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: