سعر MARSK (MARSK)
سعر MARSK (MARSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.87K. يتم تحديث سعر MARSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MARSK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.04M
- تغيير سعر MARSK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.31M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MARSK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MARSK.
خلال اليوم، كان سعر MARSK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MARSK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MARSK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MARSK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MARSK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mars Launchpad is a platform focused on decentralization with token sales aiming to redefine web3 industry investment experience. Mars Launchpad provide a safe and transparent investment environment for web3 enthusiasts, experienced investors and innovative project teams. MARSK is the platform token of Mars Launchpad. The platform is committed to enhancing the value attributes of MARSK through various ecological applications, allowing more and more users to hold MARSK to participate in the development of the platform, such as Airdrops, Staking, Farm, etc.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MARSK إلى AUD
A$--
|1 MARSK إلى GBP
￡--
|1 MARSK إلى EUR
€--
|1 MARSK إلى USD
$--
|1 MARSK إلى MYR
RM--
|1 MARSK إلى TRY
₺--
|1 MARSK إلى JPY
¥--
|1 MARSK إلى RUB
₽--
|1 MARSK إلى INR
₹--
|1 MARSK إلى IDR
Rp--
|1 MARSK إلى PHP
₱--
|1 MARSK إلى EGP
￡E.--
|1 MARSK إلى BRL
R$--
|1 MARSK إلى CAD
C$--
|1 MARSK إلى BDT
৳--
|1 MARSK إلى NGN
₦--
|1 MARSK إلى UAH
₴--
|1 MARSK إلى VES
Bs--
|1 MARSK إلى PKR
Rs--
|1 MARSK إلى KZT
₸--
|1 MARSK إلى THB
฿--
|1 MARSK إلى TWD
NT$--
|1 MARSK إلى CHF
Fr--
|1 MARSK إلى HKD
HK$--
|1 MARSK إلى MAD
.د.م--