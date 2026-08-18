سعر MarsDog Token اليوم

السعر المباشر لمشروع MarsDog Token (MARSDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARSDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARSDOG.

يحتل MarsDog Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,444، مع عرض متداول قدره 15.49B MARSDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARSDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARSDOG بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MarsDog Token (MARSDOG)

القيمة السوقية $ 34.44K$ 34.44K $ 34.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.70K$ 46.70K $ 46.70K إمداد دورة التداول 15.49B 15.49B 15.49B إجمالي العرض 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MarsDog Token هي $ 34.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARSDOG يبلغ 15.49B، مع إجمالي عرض 21000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.70K.