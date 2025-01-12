سعر MarsColony (CLNY)
سعر MarsColony (CLNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarsColony الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.49
- تغيير سعر MarsColony خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MarsColony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarsColony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarsColony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarsColony مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+21.82%
|60 يوم
|$ 0
|+143.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarsColony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CLNY is a hybrid token that contains attributes of government and utility tokens. Token holders can use this token to take part in the decentralized governance of the project. Token holders can also use this token to purchase land upgrades and perform other actions within the MarsColony metaverse. Future app versions will provide more utility functions for the token, including farming, lending, and utilizing the token within a game.
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