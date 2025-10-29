معلومات سعر Mars Battle (SHOOT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02317302$ 0.02317302 $ 0.02317302 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.39% تغير السعر (1يوم) -28.93% تغير السعر (7 أيام) -80.37% تغير السعر (7 أيام) -80.37%

سعر Mars Battle (SHOOT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHOOT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHOOT على الإطلاق هو $ 0.02317302، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHOOT +1.39% على مدار الساعة الماضية، -28.93% على مدار 24 ساعة، و -80.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mars Battle (SHOOT)

القيمة السوقية $ 999.79$ 999.79 $ 999.79 الحجم (24 ساعة) $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K إمداد دورة التداول 121.10M 121.10M 121.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mars Battle هي $ 999.79، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.89K. العرض المتداول لـ SHOOT يبلغ 121.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.26K.