سعر Mars AI (MAAI)
سعر Mars AI (MAAI) المباشر لليوم هو USD 0.00461918. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.92K. يتم تحديث سعر MAAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mars AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.90K
- تغيير سعر Mars AI خلال اليوم هو -39.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ -0.0030647844992464 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0030647844992464
|-39.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mars AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.00%
-39.88%
-50.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mars AI ($MAAI) is a project that merges artificial intelligence (AI) and blockchain technology to revolutionize how users interact with digital content within the cryptocurrency space. Its purpose is to provide a decentralized platform with AI-powered tools that enable users to create, manipulate, monetize, and authenticate digital content in new ways. Here's a breakdown of its key functions and utilities: AI-Powered Content Creation and Manipulation: Mars AI offers tools for generating and modifying digital content using advanced AI algorithms, including neural networks and natural language processing. This aims to simplify and enhance the creative process. Blockchain-Based Authentication and Ownership: By integrating blockchain technology, the platform ensures content authenticity, ownership rights, and transparent transactions. This addresses issues of plagiarism and copyright. Smart Contract Automation: The platform automates blockchain operations through intelligent smart contracts, powered by predictive AI. This increases efficiency and reduces complexity. Decentralized and Cost-Effective Solution: Mars AI aims to democratize access to advanced AI tools, making them more affordable and accessible to individuals and small businesses through a token-based ecosystem ($MAAI). Enhanced User Engagement: The platform uses machine learning algorithms to personalize user experiences and offer new ways to interact with content.
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