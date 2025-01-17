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سعر Mars AI (MAAI) المباشر لليوم هو USD 0.00461918 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 461.92K . يتم تحديث سعر MAAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mars AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.90K - تغيير سعر Mars AI خلال اليوم هو -39.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Mars AI (MAAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ -0.0030647844992464 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mars AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0030647844992464 -39.88% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mars AI (MAAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mars AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0041165$ 0.0041165 $ 0.0041165 24 ساعة مرتفع $ 0.00768397$ 0.00768397 $ 0.00768397 عالية طوال الوقت $ 0.0173601$ 0.0173601 $ 0.0173601 تغير السعر (1 ساعة) +1.00% تغير السعر (1يوم) -39.88% تغير السعر (7 أيام) -50.28%

معلومات سوق Mars AI (MAAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: