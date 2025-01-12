سعر Marnotaur (TAUR)
سعر Marnotaur (TAUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TAUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marnotaur الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.82
- تغيير سعر Marnotaur خلال اليوم هو -1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Marnotaur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marnotaur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marnotaur مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marnotaur مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.68%
|30 يوم
|$ 0
|-29.38%
|60 يوم
|$ 0
|-15.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marnotaur: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.20%
-1.68%
+9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marnotaur is a liquidity protocol that allows traders, liquidity providers, farmers and liquidity keepers to multiply their gains on the DeFi market. The protocol is compatible with different blockchains and other protocols and provides access to a list of allowed pools on the most popular decentralized exchanges (Uniswap, SushiSwap, 1inch). The Marnotaur platform is created for everyone and this is one of their main advantages. People with large capital who do not want to take great risks can become one of their liquidity providers. Conversely, users who enter the market with low capital can exit with a solid profit. The Marnotaur team is building a user-friendly platform with pretty unique features inside - gas & capital efficiency, distribution of liquidation fees, permissionless pools and of course, there is under-collateralized marginal trading. Marnotaur also offers its users up to 10x leverage, acting not just as an instrument for opening short and long positions but as a loan for farming as well.
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