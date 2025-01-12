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سعر Marmara Credit Loops (MCL) المباشر لليوم هو USD 0.00934839 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marmara Credit Loops الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 432.44 - تغيير سعر Marmara Credit Loops خلال اليوم هو -6.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Marmara Credit Loops (MCL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marmara Credit Loops مقابل USD هو $ -0.000663062162645513 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marmara Credit Loops مقابل USD هو $ +0.0025993076 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marmara Credit Loops مقابل USD هو $ -0.0013936009 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marmara Credit Loops مقابل USD هو $ -0.004997308097279001 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000663062162645513 -6.62% 30 يوم $ +0.0025993076 +27.80% 60 يوم $ -0.0013936009 -14.90% 90 يوم $ -0.004997308097279001 -34.83%

تحليل سعر Marmara Credit Loops (MCL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marmara Credit Loops: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00924407$ 0.00924407 $ 0.00924407 24 ساعة مرتفع $ 0.01011386$ 0.01011386 $ 0.01011386 عالية طوال الوقت $ 0.181253$ 0.181253 $ 0.181253 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -6.62% تغير السعر (7 أيام) -18.03%

معلومات سوق Marmara Credit Loops (MCL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: