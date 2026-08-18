سعر Markhor The Goat اليوم

السعر المباشر لمشروع Markhor The Goat (MARKHOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARKHOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARKHOR.

يحتل Markhor The Goat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,698، مع عرض متداول قدره 100.00T MARKHOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARKHOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARKHOR بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Markhor The Goat (MARKHOR)

القيمة السوقية $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K إمداد دورة التداول 100.00T 100.00T 100.00T إجمالي العرض 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Markhor The Goat هي $ 47.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARKHOR يبلغ 100.00T، مع إجمالي عرض 100000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.70K.