توكنوميكس MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf اشتر MVTT10F الآن!

توكنوميكس MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 889.58K $ 889.58K $ 889.58K إجمالي العرض: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M العرض المتداول: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 889.58K $ 889.58K $ 889.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04842478 $ 0.04842478 $ 0.04842478 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 السعر الحالي: $ 0.04504494 $ 0.04504494 $ 0.04504494 معرفة المزيد عن سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

توكنوميكس MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MVTT10F التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MVTT10F التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MVTT10F، استكشف السعر المباشر لتوكن MVTT10F!

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