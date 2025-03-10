سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)
سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) المباشر لليوم هو USD 0.03221536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.64K. يتم تحديث سعر MVTT10F مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarketVector Token Terminal Fundamental Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.44
- تغيير سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.44M
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خلال اليوم، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ -0.00150438501402713 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00150438501402713
|-4.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-4.46%
-13.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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