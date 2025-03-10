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سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) المباشر لليوم هو USD 0.03221536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.64K . يتم تحديث سعر MVTT10F مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MarketVector Token Terminal Fundamental Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.44 - تغيير سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index خلال اليوم هو -4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.44M

أداء سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ -0.00150438501402713 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00150438501402713 -4.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketVector Token Terminal Fundamental Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03121745$ 0.03121745 $ 0.03121745 24 ساعة مرتفع $ 0.03387312$ 0.03387312 $ 0.03387312 عالية طوال الوقت $ 0.03927816$ 0.03927816 $ 0.03927816 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.46% تغير السعر (7 أيام) -13.64%

معلومات سوق MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: