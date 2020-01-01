توكنوميكس MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/ اشتر MVDA25 الآن!

توكنوميكس MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.15K $ 29.15K $ 29.15K إجمالي العرض: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K العرض المتداول: $ 12.38K $ 12.38K $ 12.38K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.15K $ 29.15K $ 29.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 السعر الحالي: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 معرفة المزيد عن سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

توكنوميكس MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MVDA25 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MVDA25 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MVDA25، استكشف السعر المباشر لتوكن MVDA25!

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