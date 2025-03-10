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سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) المباشر لليوم هو USD 1.62 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 86.12K . يتم تحديث سعر MVDA25 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MarketVector Digital Assets 25 Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.19 - تغيير سعر MarketVector Digital Assets 25 Index خلال اليوم هو -5.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 53.01K

أداء سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ -0.087774834727965 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.087774834727965 -5.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketVector Digital Assets 25 Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 24 ساعة مرتفع $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 عالية طوال الوقت $ 2.03$ 2.03 $ 2.03 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -5.13% تغير السعر (7 أيام) -16.21%

معلومات سوق MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: