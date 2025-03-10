سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)
سعر MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) المباشر لليوم هو USD 1.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 86.12K. يتم تحديث سعر MVDA25 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarketVector Digital Assets 25 Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.19
- تغيير سعر MarketVector Digital Assets 25 Index خلال اليوم هو -5.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 53.01K
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خلال اليوم، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ -0.087774834727965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketVector Digital Assets 25 Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.087774834727965
|-5.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketVector Digital Assets 25 Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-5.13%
-16.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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