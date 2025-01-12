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سعر MarketRaker AI (RAKER) المباشر لليوم هو USD 0.02370575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RAKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MarketRaker AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K - تغيير سعر MarketRaker AI خلال اليوم هو +5.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MarketRaker AI (RAKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.00117961 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ -0.0033389833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.0169637825 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.010631201054689025 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00117961 +5.24% 30 يوم $ -0.0033389833 -14.08% 60 يوم $ +0.0169637825 +71.56% 90 يوم $ +0.010631201054689025 +81.31%

تحليل سعر MarketRaker AI (RAKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketRaker AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02202554$ 0.02202554 $ 0.02202554 24 ساعة مرتفع $ 0.02391862$ 0.02391862 $ 0.02391862 عالية طوال الوقت $ 0.305731$ 0.305731 $ 0.305731 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) +5.24% تغير السعر (7 أيام) -29.81%

معلومات سوق MarketRaker AI (RAKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: