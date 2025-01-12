سعر MarketRaker AI (RAKER)
سعر MarketRaker AI (RAKER) المباشر لليوم هو USD 0.02370575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RAKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarketRaker AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.34K
- تغيير سعر MarketRaker AI خلال اليوم هو +5.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.00117961 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ -0.0033389833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.0169637825 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarketRaker AI مقابل USD هو $ +0.010631201054689025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00117961
|+5.24%
|30 يوم
|$ -0.0033389833
|-14.08%
|60 يوم
|$ +0.0169637825
|+71.56%
|90 يوم
|$ +0.010631201054689025
|+81.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarketRaker AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+5.24%
-29.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MarketRaker AI is a cutting-edge AI trading tool designed to assist traders and investors in analyzing market trends and making informed investment decisions.
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