معلومات سعر Market Stalker (STLKR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00207864 $ 0.00207864 $ 0.00207864 24 ساعة منخفض $ 0.00219801 $ 0.00219801 $ 0.00219801 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00207864$ 0.00207864 $ 0.00207864 24 ساعة مرتفع $ 0.00219801$ 0.00219801 $ 0.00219801 عالية طوال الوقت $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) -7.21% تغير السعر (7 أيام) -7.21%

سعر Market Stalker (STLKR) في الوقت الحقيقي هو $0.00211478. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STLKR بين أدنى سعر $ 0.00207864 وأعلى سعر $ 0.00219801، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTLKR على الإطلاق هو $ 0.00491883، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STLKR -0.15% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و -7.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Stalker (STLKR)

القيمة السوقية $ 211.48K$ 211.48K $ 211.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 211.48K$ 211.48K $ 211.48K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Stalker هي $ 211.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STLKR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 211.48K.