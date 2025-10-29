سعر Market Stalker المباشر اليوم هو 0.00211478 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STLKR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STLKR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Market Stalker المباشر اليوم هو 0.00211478 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STLKR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STLKR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Market Stalker

سعر Market Stalker (STLKR)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STLKR إلى USD:

$0.00211605
$0.00211605$0.00211605
-2.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Market Stalker (STLKR) المباشر
معلومات سعر Market Stalker (STLKR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00207864
$ 0.00207864$ 0.00207864
24 ساعة منخفض
$ 0.00219801
$ 0.00219801$ 0.00219801
24 ساعة مرتفع

$ 0.00207864
$ 0.00207864$ 0.00207864

$ 0.00219801
$ 0.00219801$ 0.00219801

$ 0.00491883
$ 0.00491883$ 0.00491883

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-2.62%

-7.21%

-7.21%

سعر Market Stalker (STLKR) في الوقت الحقيقي هو $0.00211478. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STLKR بين أدنى سعر $ 0.00207864 وأعلى سعر $ 0.00219801، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTLKR على الإطلاق هو $ 0.00491883، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STLKR -0.15% على مدار الساعة الماضية، -2.62% على مدار 24 ساعة، و -7.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Stalker (STLKR)

$ 211.48K
$ 211.48K$ 211.48K

--
----

$ 211.48K
$ 211.48K$ 211.48K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Stalker هي $ 211.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STLKR يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 211.48K.

سجل سعر Market Stalker (STLKR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Stalker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Stalker مقابل USD هو $ -0.0002541616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Stalker مقابل USD هو $ -0.0000104410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Stalker مقابل USD هو $ -0.0010572067544012796 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.62%
30 يوم$ -0.0002541616-12.01%
60 يوم$ -0.0000104410-0.49%
90 يوم$ -0.0010572067544012796-33.32%

ما هو Market Stalker ( STLKR )

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Market Stalker (STLKR)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Market Stalker (USD)

كم ستكون قيمة Market Stalker (STLKR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Market Stalker (STLKR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Market Stalker.

تحقق الآن من توقعات سعر Market Stalker!

عملة STLKR إلى العملات المحلية

توكنوميكس Market Stalker (STLKR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Market Stalker (STLKR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STLKR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Market Stalker (STLKR)

كم يساوي Market Stalker (STLKR) اليوم؟
سعر STLKR المباشر في USD هو USD 0.00211478، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STLKR إلى USD الحالي؟
سعر STLKR إلى USD الحالي هو $ 0.00211478. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Market Stalker ؟
القيمة السوقية لعملة STLKR هي $ 211.48K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STLKR؟
العرض المتداول لتوكن STLKR هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STLKR؟
حقق STLKR سعرًا قياسيًا قدره 0.00491883 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STLKR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 STLKR.
ما هو حجم تداول STLKR؟
حجم تداول STLKR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STLKR هذا العام؟
قد يرتفع STLKR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STLKR لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

