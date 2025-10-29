سعر Market Maverick المباشر اليوم هو 0.00152014 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LUIGI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LUIGI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Market Maverick المباشر اليوم هو 0.00152014 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LUIGI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LUIGI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Market Maverick

سعر Market Maverick (LUIGI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 LUIGI إلى USD:

$0.00152014
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Market Maverick (LUIGI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:27:42 (UTC+8)

معلومات سعر Market Maverick (LUIGI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

0.00%

+5.21%

+5.21%

سعر Market Maverick (LUIGI) في الوقت الحقيقي هو $0.00152014. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LUIGI بين أدنى سعر $ 0.00152014 وأعلى سعر $ 0.00152014، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLUIGI على الإطلاق هو $ 0.163593، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00108121.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LUIGI -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +5.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Maverick (LUIGI)

القيمة السوقية الحالية لـ Market Maverick هي $ 31.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUIGI يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.92K.

سجل سعر Market Maverick (LUIGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Maverick مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Maverick مقابل USD هو $ -0.0000987543 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Maverick مقابل USD هو $ -0.0004299679 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Maverick مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ -0.0000987543-6.49%
60 يوم$ -0.0004299679-28.28%
90 يوم$ 0--

ما هو Market Maverick ( LUIGI )

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Market Maverick (LUIGI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Market Maverick (USD)

كم ستكون قيمة Market Maverick (LUIGI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Market Maverick (LUIGI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Market Maverick.

تحقق الآن من توقعات سعر Market Maverick!

عملة LUIGI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Market Maverick (LUIGI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Market Maverick (LUIGI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LUIGI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Market Maverick (LUIGI)

كم يساوي Market Maverick (LUIGI) اليوم؟
سعر LUIGI المباشر في USD هو USD 0.00152014، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LUIGI إلى USD الحالي؟
سعر LUIGI إلى USD الحالي هو $ 0.00152014. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Market Maverick ؟
القيمة السوقية لعملة LUIGI هي $ 31.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LUIGI؟
العرض المتداول لتوكن LUIGI هو 21.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LUIGI؟
حقق LUIGI سعرًا قياسيًا قدره 0.163593 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LUIGI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00108121 LUIGI.
ما هو حجم تداول LUIGI؟
حجم تداول LUIGI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع LUIGI هذا العام؟
قد يرتفع LUIGI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LUIGI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:27:42 (UTC+8)

تحديثات Market Maverick (LUIGI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

