معلومات سعر Market Maverick (LUIGI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00152014 $ 0.00152014 $ 0.00152014 24 ساعة منخفض $ 0.00152014 $ 0.00152014 $ 0.00152014 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00152014$ 0.00152014 $ 0.00152014 24 ساعة مرتفع $ 0.00152014$ 0.00152014 $ 0.00152014 عالية طوال الوقت $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 أدنى سعر $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +5.21% تغير السعر (7 أيام) +5.21%

سعر Market Maverick (LUIGI) في الوقت الحقيقي هو $0.00152014. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LUIGI بين أدنى سعر $ 0.00152014 وأعلى سعر $ 0.00152014، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLUIGI على الإطلاق هو $ 0.163593، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00108121.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LUIGI -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +5.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Maverick (LUIGI)

القيمة السوقية $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Maverick هي $ 31.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LUIGI يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.92K.