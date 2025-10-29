معلومات سعر Market Maker DAO (MMDAO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00343377 $ 0.00343377 $ 0.00343377 24 ساعة منخفض $ 0.00488693 $ 0.00488693 $ 0.00488693 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00343377$ 0.00343377 $ 0.00343377 24 ساعة مرتفع $ 0.00488693$ 0.00488693 $ 0.00488693 عالية طوال الوقت $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 أدنى سعر $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 تغير السعر (1 ساعة) +4.02% تغير السعر (1يوم) -19.96% تغير السعر (7 أيام) +8.70% تغير السعر (7 أيام) +8.70%

سعر Market Maker DAO (MMDAO) في الوقت الحقيقي هو $0.00383235. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMDAO بين أدنى سعر $ 0.00343377 وأعلى سعر $ 0.00488693، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMDAO على الإطلاق هو $ 0.04386478، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00273379.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMDAO +4.02% على مدار الساعة الماضية، -19.96% على مدار 24 ساعة، و +8.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Maker DAO (MMDAO)

القيمة السوقية $ 383.34K$ 383.34K $ 383.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 383.34K$ 383.34K $ 383.34K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Maker DAO هي $ 383.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMDAO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 383.34K.