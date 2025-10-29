سعر Market Maker DAO المباشر اليوم هو 0.00383235 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MMDAO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MMDAO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Market Maker DAO المباشر اليوم هو 0.00383235 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MMDAO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MMDAO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Market Maker DAO

سعر Market Maker DAO (MMDAO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MMDAO إلى USD:

$0.00383337
$0.00383337$0.00383337
-19.90%1D
USD
مخطط أسعار Market Maker DAO (MMDAO) المباشر
معلومات سعر Market Maker DAO (MMDAO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00343377
$ 0.00343377$ 0.00343377
24 ساعة منخفض
$ 0.00488693
$ 0.00488693$ 0.00488693
24 ساعة مرتفع

$ 0.00343377
$ 0.00343377$ 0.00343377

$ 0.00488693
$ 0.00488693$ 0.00488693

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

+4.02%

-19.96%

+8.70%

+8.70%

سعر Market Maker DAO (MMDAO) في الوقت الحقيقي هو $0.00383235. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MMDAO بين أدنى سعر $ 0.00343377 وأعلى سعر $ 0.00488693، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMMDAO على الإطلاق هو $ 0.04386478، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00273379.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MMDAO +4.02% على مدار الساعة الماضية، -19.96% على مدار 24 ساعة، و +8.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Maker DAO (MMDAO)

$ 383.34K
$ 383.34K$ 383.34K

--
----

$ 383.34K
$ 383.34K$ 383.34K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Maker DAO هي $ 383.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MMDAO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 383.34K.

سجل سعر Market Maker DAO (MMDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Maker DAO مقابل USD هو $ -0.000956203702820786 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Maker DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Maker DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Maker DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000956203702820786-19.96%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Market Maker DAO ( MMDAO )

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

المصدر Market Maker DAO (MMDAO)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Market Maker DAO (USD)

كم ستكون قيمة Market Maker DAO (MMDAO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Market Maker DAO (MMDAO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Market Maker DAO.

تحقق الآن من توقعات سعر Market Maker DAO!

عملة MMDAO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Market Maker DAO (MMDAO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Market Maker DAO (MMDAO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MMDAO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Market Maker DAO (MMDAO)

كم يساوي Market Maker DAO (MMDAO) اليوم؟
سعر MMDAO المباشر في USD هو USD 0.00383235، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MMDAO إلى USD الحالي؟
سعر MMDAO إلى USD الحالي هو $ 0.00383235. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Market Maker DAO ؟
القيمة السوقية لعملة MMDAO هي $ 383.34K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MMDAO؟
العرض المتداول لتوكن MMDAO هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MMDAO؟
حقق MMDAO سعرًا قياسيًا قدره 0.04386478 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MMDAO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00273379 MMDAO.
ما هو حجم تداول MMDAO؟
حجم تداول MMDAO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MMDAO هذا العام؟
قد يرتفع MMDAO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MMDAO لمزيد من التحليل المتعمق.
