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سعر Market fun (MARKET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.96K . يتم تحديث سعر MARKET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Market fun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Market fun خلال اليوم هو +2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Market fun (MARKET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.74% 30 يوم $ 0 -79.78% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Market fun (MARKET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Market fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +2.74% تغير السعر (7 أيام) -52.90%

معلومات سوق Market fun (MARKET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: