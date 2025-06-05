سعر Market fun (MARKET)
سعر Market fun (MARKET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.96K. يتم تحديث سعر MARKET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Market fun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Market fun خلال اليوم هو +2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MARKET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MARKET.
خلال اليوم، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market fun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.74%
|30 يوم
|$ 0
|-79.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Market fun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+2.74%
-52.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MARKET إلى VND
₫--
|1 MARKET إلى AUD
A$--
|1 MARKET إلى GBP
￡--
|1 MARKET إلى EUR
€--
|1 MARKET إلى USD
$--
|1 MARKET إلى MYR
RM--
|1 MARKET إلى TRY
₺--
|1 MARKET إلى JPY
¥--
|1 MARKET إلى RUB
₽--
|1 MARKET إلى INR
₹--
|1 MARKET إلى IDR
Rp--
|1 MARKET إلى KRW
₩--
|1 MARKET إلى PHP
₱--
|1 MARKET إلى EGP
￡E.--
|1 MARKET إلى BRL
R$--
|1 MARKET إلى CAD
C$--
|1 MARKET إلى BDT
৳--
|1 MARKET إلى NGN
₦--
|1 MARKET إلى UAH
₴--
|1 MARKET إلى VES
Bs--
|1 MARKET إلى PKR
Rs--
|1 MARKET إلى KZT
₸--
|1 MARKET إلى THB
฿--
|1 MARKET إلى TWD
NT$--
|1 MARKET إلى AED
د.إ--
|1 MARKET إلى CHF
Fr--
|1 MARKET إلى HKD
HK$--
|1 MARKET إلى MAD
.د.م--
|1 MARKET إلى MXN
$--