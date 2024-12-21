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سعر Market Dominance (MD) المباشر لليوم هو USD 0.00096095 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.73K . يتم تحديث سعر MD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Market Dominance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.04K - تغيير سعر Market Dominance خلال اليوم هو -10.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 549.77M

أداء سعر Market Dominance (MD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Dominance مقابل USD هو $ -0.000114215779595503 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Dominance مقابل USD هو $ -0.0007253580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Dominance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Dominance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000114215779595503 -10.62% 30 يوم $ -0.0007253580 -75.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Market Dominance (MD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Market Dominance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00093014$ 0.00093014 $ 0.00093014 24 ساعة مرتفع $ 0.00114772$ 0.00114772 $ 0.00114772 عالية طوال الوقت $ 0.0086749$ 0.0086749 $ 0.0086749 تغير السعر (1 ساعة) +0.85% تغير السعر (1يوم) -10.62% تغير السعر (7 أيام) -46.98%

معلومات سوق Market Dominance (MD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: