سعر Market Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Market Cat (MARKETCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 42.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MARKETCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MARKETCAT.

يحتل Market Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,687.83، مع عرض متداول قدره 1.00B MARKETCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MARKETCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MARKETCAT بمقدار -2.43% خلال الساعة الماضية و-29.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Market Cat (MARKETCAT)

القيمة السوقية $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Market Cat هي $ 15.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARKETCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.69K.