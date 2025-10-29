سعر Market Cap المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MCAP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MCAP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Market Cap المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MCAP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MCAP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن MCAP

معلومات سعر MCAP

الموقع الرسمي لـ MCAP

اقتصاد توكن MCAP

توقعات سعر MCAP

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Market Cap

سعر Market Cap (MCAP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MCAP إلى USD:

--
----
-2.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Market Cap (MCAP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:27:34 (UTC+8)

معلومات سعر Market Cap (MCAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.57%

-2.36%

+3.72%

+3.72%

سعر Market Cap (MCAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MCAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMCAP على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MCAP +1.57% على مدار الساعة الماضية، -2.36% على مدار 24 ساعة، و +3.72% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Market Cap (MCAP)

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

--
----

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

999.43M
999.43M 999.43M

999,431,778.199703
999,431,778.199703 999,431,778.199703

القيمة السوقية الحالية لـ Market Cap هي $ 13.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MCAP يبلغ 999.43M، مع إجمالي عرض 999431778.199703. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.67K.

سجل سعر Market Cap (MCAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Market Cap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Market Cap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Market Cap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Market Cap مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.36%
30 يوم$ 0+3.17%
60 يوم$ 0-52.73%
90 يوم$ 0--

ما هو Market Cap ( MCAP )

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Market Cap (MCAP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Market Cap (USD)

كم ستكون قيمة Market Cap (MCAP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Market Cap (MCAP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Market Cap.

تحقق الآن من توقعات سعر Market Cap!

عملة MCAP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Market Cap (MCAP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Market Cap (MCAP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MCAP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Market Cap (MCAP)

كم يساوي Market Cap (MCAP) اليوم؟
سعر MCAP المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MCAP إلى USD الحالي؟
سعر MCAP إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Market Cap ؟
القيمة السوقية لعملة MCAP هي $ 13.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MCAP؟
العرض المتداول لتوكن MCAP هو 999.43M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MCAP؟
حقق MCAP سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MCAP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MCAP.
ما هو حجم تداول MCAP؟
حجم تداول MCAP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MCAP هذا العام؟
قد يرتفع MCAP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MCAP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:27:34 (UTC+8)

تحديثات Market Cap (MCAP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,073.77
$113,073.77$113,073.77

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.40
$4,009.40$4,009.40

-2.13%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04291
$0.04291$0.04291

-7.60%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.65
$198.65$198.65

-0.12%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1691
$3.1691$3.1691

-17.84%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.40
$4,009.40$4,009.40

-2.13%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,073.77
$113,073.77$113,073.77

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.65
$198.65$198.65

-0.12%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

+0.43%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19518
$0.19518$0.19518

-2.29%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13098
$0.13098$0.13098

+6,449.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003540
$0.00003540$0.00003540

+444.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.153
$2.153$2.153

+187.06%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000349
$0.000000000000000000000349$0.000000000000000000000349

+105.29%