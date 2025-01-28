سعر MarioNawfal on X (MARIO)
سعر MarioNawfal on X (MARIO) المباشر لليوم هو USD 0.00792054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MARIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarioNawfal on X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.55M
- تغيير سعر MarioNawfal on X خلال اليوم هو -69.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ -0.01841244034131411 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01841244034131411
|-69.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarioNawfal on X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.74%
-69.92%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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