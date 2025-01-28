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سعر MarioNawfal on X (MARIO) المباشر لليوم هو USD 0.00792054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MARIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MarioNawfal on X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.55M - تغيير سعر MarioNawfal on X خلال اليوم هو -69.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MarioNawfal on X (MARIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ -0.01841244034131411 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MarioNawfal on X مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01841244034131411 -69.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MarioNawfal on X (MARIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MarioNawfal on X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00614687$ 0.00614687 $ 0.00614687 24 ساعة مرتفع $ 0.03333721$ 0.03333721 $ 0.03333721 عالية طوال الوقت $ 0.066809$ 0.066809 $ 0.066809 تغير السعر (1 ساعة) -9.74% تغير السعر (1يوم) -69.92% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MarioNawfal on X (MARIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: