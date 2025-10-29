معلومات سعر Marine Moguls (MOGUL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 39.14 $ 39.14 $ 39.14 24 ساعة منخفض $ 43.74 $ 43.74 $ 43.74 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 39.14$ 39.14 $ 39.14 24 ساعة مرتفع $ 43.74$ 43.74 $ 43.74 عالية طوال الوقت $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 أدنى سعر $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) -2.12% تغير السعر (7 أيام) -2.12%

سعر Marine Moguls (MOGUL) في الوقت الحقيقي هو $40.88. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOGUL بين أدنى سعر $ 39.14 وأعلى سعر $ 43.74، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOGUL على الإطلاق هو $ 910.54، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 32.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOGUL -- على مدار الساعة الماضية، -2.66% على مدار 24 ساعة، و -2.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marine Moguls (MOGUL)

القيمة السوقية $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 407.23K$ 407.23K $ 407.23K إمداد دورة التداول 2.71K 2.71K 2.71K إجمالي العرض 9,962.0 9,962.0 9,962.0

القيمة السوقية الحالية لـ Marine Moguls هي $ 110.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOGUL يبلغ 2.71K، مع إجمالي عرض 9962.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 407.23K.