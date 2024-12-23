سعر Marinade Staked SOL (MSOL)
سعر Marinade Staked SOL (MSOL) المباشر لليوم هو USD 226.29. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01B. يتم تحديث سعر MSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Marinade Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.43M
- تغيير سعر Marinade Staked SOL خلال اليوم هو +1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.45M
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خلال اليوم، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +2.99 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ -64.0975929180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +15.1407923520 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +50.51886371246992 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +2.99
|+1.34%
|30 يوم
|$ -64.0975929180
|-28.32%
|60 يوم
|$ +15.1407923520
|+6.69%
|90 يوم
|$ +50.51886371246992
|+28.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Marinade Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
+1.34%
-17.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.
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