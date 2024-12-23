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سعر Marinade Staked SOL (MSOL) المباشر لليوم هو USD 226.29 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01B . يتم تحديث سعر MSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Marinade Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.43M - تغيير سعر Marinade Staked SOL خلال اليوم هو +1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.45M

أداء سعر Marinade Staked SOL (MSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +2.99 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ -64.0975929180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +15.1407923520 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Marinade Staked SOL مقابل USD هو $ +50.51886371246992 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +2.99 +1.34% 30 يوم $ -64.0975929180 -28.32% 60 يوم $ +15.1407923520 +6.69% 90 يوم $ +50.51886371246992 +28.74%

تحليل سعر Marinade Staked SOL (MSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Marinade Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 220.71$ 220.71 $ 220.71 24 ساعة مرتفع $ 233.44$ 233.44 $ 233.44 عالية طوال الوقت $ 325.39$ 325.39 $ 325.39 تغير السعر (1 ساعة) +1.31% تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) -17.47%

معلومات سوق Marinade Staked SOL (MSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: